SAAT FALI - SAATLERİN ANLAMI NEDİR, NEYİ İFADE EDİYOR?

İnsan, geçmişten bugüne birçok şeye ilgi duymuştur. Astroloji, yıldızlar ve fal gibi konular, bunların başında yer almaktadır. Bu kavramlar o kadar araştırılmıştır ki, bunların aslında bir mesaj taşıdığı ve belirli olayların, durumların ardından insanoğluna mesaj verdiği düşüncesi hâkim olmuştur.

Saat falı da bu ilgi duyulan konular arasında öne çıkmaktadır. Akrep ve yelkovanın hemen hemen her hareketine bir anlam yüklenmiş, üzerinde asırlarca düşünülmüştür. Özellikle akrep ve yelkovanın belirli hareketleri insanoğlunun ilgisini çekmiştir. Saatin aynı olduğu zamanlar, saatin çift rakamlar olduğu zamanlar ve saatin tek rakamlar olduğu zamanlar gibi… Akrep ve yelkovanın yaptığı bu hareketlere anlam yüklenilmiş, adeta gizemi çözülmeye çalışılmıştır.

Peki, her yıl farklı bir yorum taşıyan saatlerin anlamı bu yıl nedir? 2022 saatlerin anlamı, yorumları ve taşıdığı mesajlar için içeriğimizin devamına bakabilirsiniz.

2022 SAATLERİN ANLAMI NE ANLAMA GELİYOR?

Gün içinde 13 kere ters saatlere denk gelinirken 24 kere ise çift saatlere denk gelinmektedir. Çift saatler, ters saatlere oranla daha olumlu mesajlar, anlamlar taşımaktadır. Saatlerin anlamı aşk, iş ya da özel yaşam gibi birçok konuya ilişkin yorum içerir.

ÇİFT SAATLERİN ANLAMI 2022

Gün içerisinde denk gelinen çift saatler ve anlamları şu şekildedir:

· 00:00

· 01:01

· 02:02

· 03:03

· 04:04

· 05:05

· 06:06

· 07:07

· 08:08

· 09:09

· 10:10

· 11:11

· 12:12

· 13:13

· 14:14

· 15:15

· 16:16

· 17:17

· 18:18

· 19:19

· 20:20

· 21:21

· 22:22

· 23:23

Çift saatlerin anlamı nedir sorusuna verilecek cevaplar ve numerolojiye göre taşıdığı mesajlar ile yorumlar şu şekildedir: