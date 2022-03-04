SAAT FALI - SAATLERİN ANLAMI NEDİR, NEYİ İFADE EDİYOR?
İnsan, geçmişten bugüne birçok şeye ilgi duymuştur. Astroloji, yıldızlar ve fal gibi konular, bunların başında yer almaktadır. Bu kavramlar o kadar araştırılmıştır ki, bunların aslında bir mesaj taşıdığı ve belirli olayların, durumların ardından insanoğluna mesaj verdiği düşüncesi hâkim olmuştur.
Saat falı da bu ilgi duyulan konular arasında öne çıkmaktadır. Akrep ve yelkovanın hemen hemen her hareketine bir anlam yüklenmiş, üzerinde asırlarca düşünülmüştür. Özellikle akrep ve yelkovanın belirli hareketleri insanoğlunun ilgisini çekmiştir. Saatin aynı olduğu zamanlar, saatin çift rakamlar olduğu zamanlar ve saatin tek rakamlar olduğu zamanlar gibi… Akrep ve yelkovanın yaptığı bu hareketlere anlam yüklenilmiş, adeta gizemi çözülmeye çalışılmıştır.
Peki, her yıl farklı bir yorum taşıyan saatlerin anlamı bu yıl nedir? 2022 saatlerin anlamı, yorumları ve taşıdığı mesajlar için içeriğimizin devamına bakabilirsiniz.
2022 SAATLERİN ANLAMI NE ANLAMA GELİYOR?
Gün içinde 13 kere ters saatlere denk gelinirken 24 kere ise çift saatlere denk gelinmektedir. Çift saatler, ters saatlere oranla daha olumlu mesajlar, anlamlar taşımaktadır. Saatlerin anlamı aşk, iş ya da özel yaşam gibi birçok konuya ilişkin yorum içerir.
ÇİFT SAATLERİN ANLAMI 2022
Gün içerisinde denk gelinen çift saatler ve anlamları şu şekildedir:
· 00:00
· 01:01
· 02:02
· 03:03
· 04:04
· 05:05
· 06:06
· 07:07
· 08:08
· 09:09
· 10:10
· 11:11
· 12:12
· 13:13
· 14:14
· 15:15
· 16:16
· 17:17
· 18:18
· 19:19
· 20:20
· 21:21
· 22:22
· 23:23
Çift saatlerin anlamı nedir sorusuna verilecek cevaplar ve numerolojiye göre taşıdığı mesajlar ile yorumlar şu şekildedir:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!