'Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün prömiyeri gerçekleşti

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Doğu ve batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın zamansız eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, Serdar Biliş’in yönetmenliğinde prömiyerini gerçekleştirdi. Sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama ile sanatseverlerle buluşan oyunda onlarca surete tek başına bürünen Serkan Keskin, performansıyla beğeni topladı.

Serdar Biliş’in uyarlayıp, yönettiği ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün müziklerinde Tuluğ Tırpan imzası yer alıyor. Tiyatro ve sinema arasında hibrid bir dünyanın tasarlandığı oyunun görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil, sahne ve dekor tasarımını ise Gamze Kuş üstleniyor. ‘SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ’ SAHNEDE

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