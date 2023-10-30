Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Danimarka ülkeleri Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece 29 Ekim saat 3.00'te saatler bir saat geri alındı ve kış saati uygulamasına geçildi. Avrupa Ülkelerinde uygulanmaya başlanılan kış saati uygulamasının ardından "Türkiye'de saatler geri alındı mı, alınacak mı ve kış saati uygulanacak mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 kış saati uygulamasına ilişkin merak edilenler...