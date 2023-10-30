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        Haberler Gündem Saatler geri alındı mı, alınacak mı? 2023 Kış saati uygulaması Türkiye'de uygulanacak mı?

        28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece kış saati uygulaması başladı! Türkiye'de saatler geri alındı mı?

        Avrupa Ülkelerinde 28 Ekim Cumartesi'yi 29 Ekim Pazar'a bağlayan gece saat 3.00'te kış saati uygulaması başladı. Havalar yaz aylarına göre daha erken kararmaya başlarken gözler Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağına çevrildi. Kış saati uygulamasına geçen Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Danimarka gibi ülkelerle aramızdaki saat farkı 1'den 2'ye, İngiltere de ise 3'e yükseldi. İşte 2023 Türkiye'de kış saati uygulaması hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:47
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        • 1

          Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Danimarka ülkeleri Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece 29 Ekim saat 3.00'te saatler bir saat geri alındı ve kış saati uygulamasına geçildi. Avrupa Ülkelerinde uygulanmaya başlanılan kış saati uygulamasının ardından "Türkiye'de saatler geri alındı mı, alınacak mı ve kış saati uygulanacak mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 kış saati uygulamasına ilişkin merak edilenler...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          2016 YILINDAN BERİ TÜRKİYE'DE KALICI YAZ SAATİ UYGULANIYOR

          8 Eylül 2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Türkiye'de yaz saati kalıcı hâle getirilmiştir. 2016 yılından beri Türkiye'de kış saati uygulaması kullanılmıyor.

        • 3

          SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

          Dünya genelinde saatlerin geri alınacağı tarih 29 Ekim Pazar günü olacak.

        • 4

          TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİLECEK Mİ?

          Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması devam edecek. Kış saati uygulaması 2023 yılında da uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak. Dünya genelinde ise saatler 29 Ekim Pazar günü geri alınacak.

        • 5

          TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI 2 OLACAK

          Avrupa kış saati uygulamasına geçerken Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltereyle ise 3’e çıkacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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