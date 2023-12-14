Pek çok ülkede devam eden yaz ve kış saati uygulamaları ile saatler otomatik olarak 1 saat ileri ve geri alınıyor. Dünya genelinde 29 Ekim Pazar günü saatler geri alınarak kış saati uygulamasına geçilirken gözler "Türkiye'de kış saati uygulaması ne zaman ve neden kaldırıldı?" sorularına çevrildi. Türkiye'de kış saati uygulaması 2016 yılından itibaren uygulanmıyor. İşte 2023 Türkiye'de kış saati uygulamasına ilişkin detaylar...