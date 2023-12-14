Saatler ne zaman geri alınıyor? Türkiye'de kış saati uygulaması ne zaman ve neden kaldırıldı?
Dünya genelinde 29 Ekim Pazar günü itibarıyla kış saati uygulamasına geçilerek saatler 1 saat geri alınmıştı. Gün ışığından daha fazla yararlanma hedefinde olan yaz ve kış saati uygulamaları Türkiye'de 2016 yılından beri uygulanmıyor. İşte kış saati uygulamasına dair merak edilenler...
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Pek çok ülkede devam eden yaz ve kış saati uygulamaları ile saatler otomatik olarak 1 saat ileri ve geri alınıyor. Dünya genelinde 29 Ekim Pazar günü saatler geri alınarak kış saati uygulamasına geçilirken gözler "Türkiye'de kış saati uygulaması ne zaman ve neden kaldırıldı?" sorularına çevrildi. Türkiye'de kış saati uygulaması 2016 yılından itibaren uygulanmıyor. İşte 2023 Türkiye'de kış saati uygulamasına ilişkin detaylar...
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YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?
Yaz saati uygulaması herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli olarak değiştirilmesidir.
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YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?
Yaz saati uygulaması kapsamında genellikle saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.
Uygulama ilk defa Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından 1895 yılında önerildi. Bu tarihten sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebiliyor.
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KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN KALDIRILDI?
Türkiye'de yaz saati uygulaması; Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan uygulamanın yıl boyu sürdürülmesine karar verildi.
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2016 YILINDAN BERİ TÜRKİYE'DE KALICI YAZ SAATİ UYGULANIYOR
8 Eylül 2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Türkiye'de yaz saati kalıcı hâle getirilmiştir. 2016 yılından beri Türkiye'de kış saati uygulaması kullanılmıyor.