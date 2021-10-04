Saadet Partisi YİK Başkanlığı'na Karamollaoğlu seçildi

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun, kurul üyelerinin ittifakıyla YİK Başkanlığına getirildiği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre partinin YİK Başkanlığı, Necmettin Erbakan'ın vefatından bu yana görevi sürdüren Oğuzhan Asiltürk'ün, 1 Ekim'de, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmesiyle boşalmıştı.