Partisinin Sancaktepe mitinginde vatandaşlara hitap eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz bu seçime giderken 'cepsiz ceketi' ortaya çıkardık. Bu ceketi giyip belediye başkanlığına oturacak olan belediye başkan adaylarımız ne yiyecekler ne de yedirecekler. Halkın parasına, yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacaklar, şeffaf olacaklar." ifadelerini kullandı.

Partilerinin Türkiye'nin her seçim bölgesinde aday gösterdiğini belirten Karamollaoğlu, "Bin 389 seçim bölgesinde seçime giren tek partiyiz." dedi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirme yapan Karamollaoğlu, "Açlık sınırında yaşayan 8-10 milyon insan var. Tarım çöktü, esnaf bitti. Dışarıdan yatırım için kimse gelmiyor. Artık bundan sonra bu milletin boş lafa karnı tok. Millet, saadete muhtaç, millet huzur istiyor. Bunun da Saadet ile sağlanacağını biliyor. Biz yeniden ülkemizi ihya edeceğiz. Mahalli idareler ilk adım olacak. Bütün mahalli idarelerin borçlarını devletten 1 kuruş alınmadan nasıl ödeneceğini göstereceğiz." diye konuştu.

Elmadağ Belediye Başkan Adayı Nuri Yurdakul'un adaylıktan çekilmesine de değinen Karamollaoğlu, "Dün bizim Elmadağ ilçe belediye başkan adayımızı aldılar, neredeyse hapsettiler. Döve döve neredeyse zorla trene bindirdiler. Hani inenler bir daha binemiyordu?" ifadelerini kullandı.

Toplumun tüm kesimlerinin oylarına talip olduklarını söyleyen Karamollaoğlu, sözlerini, "İnşallah bu seçimde Saadet Partimiz destan yazacak." diye tamamladı.