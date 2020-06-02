Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Ahmet Tekdal için taziye mesajı

Karamollaoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Görüş Hareketimizin önemli isimlerinden olan, Refah Partisi eski Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi kıymetli Ahmet Tekdal ağabeyin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum."