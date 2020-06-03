Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi:

AA

Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu haftalık basın toplantısında, hayatını kaybeden eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal için Allah'tan rahmet, ailesine ve camiasına da başsağlığı diledi.

Yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini kaybettiğini belirten Karamollaoğlu, sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlık ve gayretle Bilim Kurulunun dikkatli ve özverili kararları sayesinde salgının daha az zararla geçirildiğini aktardı.

Hükümetin, oluşturduğu Bilim Kurulunun kararlarına riayet etmesiyle işi ehline vermenin öneminin ortaya çıktığını ifade eden Karamollaoğlu, bu gibi sıkıntılı dönemleri atlatmanın işlerin ehil kişilerce yapıldığında mümkün olabildiğine dikkati çekti.

- "Sandıkta oy kullanma esasına riayet edilmeli"

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışına, muhalafettin davet edilmemesine tepki gösteren Karamollaoğlu, "Adını değiştirin. 'Demokrasi Adası' demeyin, başka bir ad koyun ama hem demokrasi ve adalete vurgu yapacaksınız hem de demokrasinin olmazsa olmazı muhalefeti yok sayacaksınız. Böyle bir demokrasi olmaz." diye konuştu.

Muhalefetin, demokrasinin temel taşı olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, elektronik ortamda oy kullanılmasının önünün açılmasının önemli sakıncaları olduğunu vurguladı. Karamollaoğlu, "Seçim kanununu iktidarda bulunan partilerin manipülasyonuna açık hale getirirseniz, seçim şaibesinden kurtulamazsınız. Sandıkta oy kullanma esasına kesinlikle riayet edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bir partiden seçilen milletvekilinin, bir başka partiye gitmesi ahlaken doğru mudur? Prensip olarak bakıldığında bunun üzerinde bir tereddüt doğabilir ama bir parti, o partiden seçilen milletvekilinin beklentilerini karşılamıyor, eğer artık iktidardaki parti kendi vatandaşına vadettiği, programında bulunan konulara yeterince itibar etmiyorsa bir milletvekilinin o partiden ayrılmasından daha tabii bir şey olmaz. Milletvekillerinin iradesine saygı gösterilmeli. Eğer bir milletvekili bu konuda yanlış yapıyorsa sandığa gittiği zaman vatandaştan onun cevabını alır çünkü seçim var. Seçim demokrasinin olmazsa olmazıdır."

Türkiyenin bir numaralı meselesinin işsizlik olduğunu savunan Karamollaoğlu, salgın sonrası normalleşme dönemine ilişkin açıklanan ekonomik tedbir paketlerinin problemi çözmediğini, sadece ertelediğini ileri sürdü.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının her yıl Türkiye'ye gelip ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını dile getiren Karamollaoğlu, bu kişilerin Türkiye'ye gelirken yaşadığı sorunlara dikkati çekti. Karamollaoğlu, işçi olarak gidenler için gidiş dönüş biletlerinde kolaylık yapılması çağrısında bulundu.

- "Yağma ve talanı meşru görmek mümkün değil"

Karamollaoğlu, bir gazetecinin Amerika'da siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu yaşanan protestolara ilişkin sorusuna verdiği cevapta, Amerika'da yıllardır süregelen ırkçılığın son olayla patlak verdiğini belirterek, yağma ve talanı meşru görmelerinin mümkün olmadığını söyledi.