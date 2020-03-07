Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz"

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezindeki il başkanları ve müfettişleri toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.
İdlib'deki ateşkesi değerlendiren Karamollaoğlu, "Suriye meselesi ortaya çıktığı zaman bugünlere geleceğimizi az çok gördük. 'Yapmayın, etmeyin.' dedik. Şimdi diyorlar ki 'Hiç olmazsa Müslüman Müslümanı öldürmeyecek artık.' Günaydın, ne kadar da güzel hatırladılar." ifadelerini kullandı.
Bunların sadece muhalefet kastı ve niyetiyle söylemediğinin altını çizen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Moskova'da barış görüşmesi yapıldı. Elbette ateşkesten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Hiç olmazsa akan kan duracak. Hamdolsun ordumuza güveniyoruz. Zor şartlar altında bile üzerilerine düşen görevi bihakkın yerine getireceklerine inanıyoruz. Ama verdiğimiz her şehit bizim yüreğimizi dağlıyor. 'Şehit' dediklerimiz halkın içinden gelen insanlar, garibanlar. Askerden kendilerini uzakta tutabilecek imkanı olmadığı için askere gidenler. Gücü ve parası olup askerlikten imtina edenler çok bu memlekette."
Suriye'nin Türkiye, bölgeye ve İslam alemine çok pahalıya mal olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, güvenli bir bölgeye ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.
Karamollaoğlu, "Mutlaka ateşkes sağlanmalı. Sadece Türkiye değil, müştereken burada yaşayan insanların hayatı emniyet altına alınmalı ve bu bölge mutlaka silahsızlandırılmalı. Ama bunu tek başına kimse yapamaz. Burada bir bölge oluşturulmalı. Buna Türkiye, Rusya, İran ve Suriye rejimi de katkı sağlamalı." diye konuştu.
-"İnsanlıktan yoksun"
Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik tavrını da eleştiren Karamollaoğlu, "Yunanlıların ortaya koydukları tavır hakikaten insanlık dışı. Bu mevsimde oraya gelen insanları soyup geri göndereceksiniz. Hakikaten bunlar 'insan' diye vasıflandırılacak kişiler değil. İnsanlıktan yoksun." dedi.
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