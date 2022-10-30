Saadet Partililerin minibüsü kaza yaptı! 2'si ağır 8 yaralı

DHA

Ankara'da Saadet Partisi'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne katılmak için Konya'dan gelen partililerin minibüsü, otomobille çarpışarak devrildi. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı DHA'nın haberine göre feci kaza, saat 03.30 sıralarında, Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Saadet Partisi'nin Ankara'da düzenlenen 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne katılmak için Konya'dan gelen partililerin bulunduğu minibüs, bir otomobille çarpışarak devrildi.

Kazada, Saadet Partisi'nin Konya İl Başkanlığı ile Meram ve Karatay ilçe başkanlıkları mensubu 8 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Tedavileri tamamlanan 6 yaralı, kongreye katılıp oy kullandı. Yaralılardan Saadet Partisi Karatay İlçe Başkanı Fatih Karaman, kongre bitiminde geçirdikleri kazayı anlattı. Ankara'ya girişte bir aracın minibüslerine arkadan çarptığını bildiren Karaman, kendisi ile beraber 8 kişinin yaralandığını, 2 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğünü söyledi.