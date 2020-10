Saadet Partili Karaduman: "Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmamalıdır"

AA

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların bankalara borcunun 800 milyar liraya ulaştığını belirterek, icra dosyası sayısının 20 milyonun üzerine çıktığını dile getirdi.

Son 5 yılda 450 bin esnafın kepenk kapattığını anlatan Karaduman, bugün her üç gençten birinin işsiz hale geldiğine dikkati çekti.

Ekonominin alarm verdiğini, çiftçilerin topraklarını terk ederek, metropollere göç ettiğini anlatan Karaduman, 1 ton buğday satan çiftçinin bugün sadece 2 çeyrek altın alabildiğinin altını çizdi.

Yeni ekonomi programında sorunların çözümüne yönelik hiçbir şey olmadığını iddia eden Karaduman, "Yeni ekonomi programında yıllara göre dolar tahminiyle ilgili açıklamalara baktığımızda 2021'de doların 7,68 lira, 2022'de 7,88 lira, 2023'te 8,02 lira olacağı tahmin edilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı'nı 2020 yılında, 2022 yılının dolar tahminini tutturduğu için tebrik ediyoruz. Umarım aynı başarıyı 2023 yılında da yakalamaz." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, "2020 Türkiye Raporu"na ilişkin değerlendirmesi sorulan Karaduman, "Ülkemiz, her zamankinden çok daha badireli bir dönemi yaşamaktadır. İktidarın ekonomi alanında yapılmaması gerekenleri yapmasıyla alakalı durumlar söz konusu olsa da bugün ülkede hukukun rafa kaldırılması, yargı kararlarının zamana göre değişik sonuçlar ortaya koyması da ekonomi başta olmak üzere yaşanan bu problemleri ortaya koymaktadır. Ülkemiz, bir an önce normalleşmeli. Siyasi iktidarın kutuplaştırıcı dili bir an önce son bulmalı." ifadesini kullandı.

- "Egemenlik hakları sonuna kadar kullanılmalı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümünün bugün halkın kullanımına açıldığının hatırlatılması üzerine Karaduman, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kazanımlarının mutlaka takip edilmesi gerektiğini Saadet Partisi olarak ifade ediyoruz. Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını sonuna kadar kullanmasını önemsiyoruz. Türkiye'nin birilerinin parmak sallayacağı bir ülke olmamasını önemsiyoruz. Maraş'ın açılmasını da bu hususlar içerisinde değerlendiriyoruz. Kazanımlardan taviz vermeden Doğu Akdeniz başta olmak üzere, dış politikanın genelini hamasete kurban etmeden, iç politika malzemesi yapmadan, özellikle dış politika gibi hassas meselelerde toplumsal barışın daha da ön plana çıkması gerektiği süreçleri yaşıyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığını önemsiyoruz. Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmamalıdır."

Erken seçim tartışmalarının sorulması üzerine Karaduman, erken seçimlere de olağan seçimlere de sonuna kadar hazır olduklarını ancak bugün Türkiye'nin konuşması gereken meselenin erken seçim olmadığını vurguladı. Karaduman, "Erken seçim üzerine iktidarın yapacağı hamleler, kendi sonunu geciktirmeyecektir." dedi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in görevden alınmasına ilişkin bir soruya ise Karaduman, "Kamu kurumlarında yapılacak olan atamalarda liyakat yerine sadece itaat esas alınırsa ve sadece belirli düşüncelerin, zihniyetlerin kadrolaşması üzerine atamalar yapılırsa, bu tarz isimlerin kendi alanıyla ilgili çalışma yapmak yerine toplum mühendisliğine soyunması gibi bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Sağlık Bakanlığı ile ilgili önceki süreçte yapılan yanlışların hazin bir sonunu görüyoruz." cevabını verdi.