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        Haberler Gündem Güncel Saadet Partili Çalışkan: Depremzedelerin kredi ödemeleri bir yıl daha ertelensin

        Saadet Partili Çalışkan: Depremzedelerin kredi ödemeleri bir yıl daha ertelensin

        Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, deprem bölgesinde kredi ödemelerinin 1 yıl daha ertelenmesini istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:30 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:30
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        "Depremzedelerin kredi ödemeleri bir yıl daha ertelensin"
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        Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat tarihli depremlerin üzerinden 1 yıla yakın zaman geçmesine rağmen Hatay'ın sorunlarının sürdüğünü savundu.

        Deprem bölgesinde çalışma yapan, destek olan herkese teşekkür eden Çalışkan, "Ne var ki burada hizmetlerin gayet yavaş, ağır aksak yürüdüğünü ifade etmek durumundayız. Bugün Hatay'da bir yetki karmaşası var. Bir tarafta AFAD, bir taraftan Büyükşehir Belediyesi birbirini suçluyor ve hizmetler atıl vaziyette." diye konuştu.

        "KREDİ BORÇLARI BİR YIL DAHA ERTELENSİN"

        Çalışkan, ilde elektrik kesintilerinin bazen 12 saati aştığını, su kesintilerinin de olduğunu ifade etti.

        Deprem nedeniyle kredi borçlarının 1 yıl ertelendiğini ancak hayatın normale dönmediğini dile getiren Çalışkan, "Kredilerin şu anda Hatay'daki esnaf, depremzedeler tarafından ödenmesi mümkün değil. Talebimiz, bir yıl ertelenen kredi ödemelerinin bir yıl daha ertelenmesi." dedi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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