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Saadet Işıl Aksoy 'yangın fırsatçılarına' isyan etti: Korkunç insanlarsınız! - Magazin haberleri

Saadet Işıl Aksoy 'yangın fırsatçılarına' isyan etti

Türkiye'yi üzüntüye boğan orman yangınları devam ediyor. Bir süredir Marmaris'te tatil yapan oyuncu Saadet Işıl Aksoy da halkla birlikte mücadele ediyor. Sosyal medya hesabından son durum hakkında sık sık bilgi veren Aksoy, önceki gün 'yangın fırsatçılarına' sitem etti

03.08.2021 - 17:56 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Türkiye'yi saran yangınların 7'nci gününde de söndürme çalışmaları devam ediyor. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, yaşanan felaket için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunmayı sürdürüyor. Ayrıca bu bölgelerde tatil yaparken yangına yakalanan sanatçılar da halka birlikte çalışmalara yardım etmeye çalışıyor. Bu isimlerden biri de oyuncu Saadet Işıl Aksoy.

  • 2014 yılında iş insanı Pamir Kıraner ile evlendikten sonra ABD'ye taşınan ve bir süredir Marmaris'teki yazlığında tatil yapan 37 yaşındaki oyuncu, yangın için elinden geleni yapıyor.

  • İhtiyaç malzemeleri almak için önceki gün bir markete giden Saadet Işıl Aksoy, karşılaştığı çirkin muameleyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

  • Herkesin dayanışma içinde olduğunu söyleyen Aksoy, market sahibine, "Çok malzeme lazım. Yardım için alacağım, geliş fiyatından verebilir misiniz?" şeklindeki sorusuna, "Biz pazar günü market açmışız. O kadarını da yapamayız." yanıtını aldığını söyledi.

  • "DAR BEYİNLİ İNSANLAR VAR!"

    Ünlü oyuncu, şu sözlerle isyan etti:

    Eczacılar kendi imkanlarıyla yanık kremi topluyor. Halk dört bir koldan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Marketten gelen utanmaz cevaba bak! Siz korkunç insanlarsınız. Bu esnaftan kesinlikle alışveriş yapılmamalı. Arkadaşım bu malları neden istiyoruz? Yangını söndürüp senin dükkanın yanmasın diye! Bugün o dağ yanıyorsa, yarın senin dükkanın, öbürünün tarlası yanacak. Ancak bunları anlamayacak kadar küçük dar beyinli insanlar var!

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