"SAPIKLAR VARKEN KIZIMI PAYLAŞAMAM"

Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Saadet Işıl Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

Bunu isteyip istemediğini ifade edebileceği bir yaşta olmadığı için onun adına karar vermek istemiyorum. Bir de tabii ki sosyal medyanın kirli yüzü... Maalesef sapıklar bu mecrada rahatça gezindikleri, istedikleri fotoğrafı alabiliyor olmaları insanı en tedirgin eden tarafı.