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Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin 'B+' olan uzun vadeli yabancı para cinsi kredi notunu ve 'durağan' not görünümünü teyit etti.

Kuruluş 'BB-' yerel para birimi cinsinden kredi notu ve 'durağan' not görünümünde de değişikliğe gitmedi.

S&P değerlendirmesinde B+ yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında yer alıyor.

S&P'den yapılan açıklamada, Türk ekonomisinin ihracattaki artışın desteğiyle bu yıl yüzde 8.6 büyüyeceği belirtildi. Buna karşılık, para politikasının öngörülemez olduğu ifade edildi.