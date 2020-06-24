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Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings Türkiye bankacılık sektöründeki sorunlu kredilerin önümüzdeki seneye kadar yüzde 20 seviyesini aşacağını tahmin etti. Sebep olarak ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik daralma ve liradaki değer kaybı gösterildi.

S&P sektörde takipteki alacak (NPL) oranının son verilere göre yüzde 4.6 ile görece düşük düzeyde olmasına rağmen Türkiye'deki bankaların, diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla yüksek şirket borçları gibi baskı yaratan unsurlar ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kuruluştan dün akşam yapılan açıklamada, "Kredi Garanti Fonu (KGF) ve son dönemde kamu bankaları üzerinden hızla kredi verilmesine ek olarak dövizle borçlanma oranının çok yüksek olması gibi... spesifik nedenler riskleri artırıyor" denirken, döviz kredilerin toplam kredilere oranının yüzde 37'si seviyesine yakın olduğu ifade edildi.

S&P'den yapılan açıklamada "2021'e kadar NPL'lerin yüzde 11-12 seviyesine yükselmesini, Eylül 2019'da yüzde 10 düzeyinde olan sorunlu kredilerin (NPL ve yeniden yapılandırılan krediler) yüzde 20 seviyesini aşmasını bekliyoruz" ifadesi yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün bankalara yeniden yapılandırmaları hızlandırmaları çağrısında bulunmuş ve "Tüm paydaşların kazandığı etkin ve hızlı çalışan model ortaya koyabilirseniz biz de devlet olarak bu yapıya tüm desteği sağlarız" demişti.

S&P ek olarak Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesinin zayıf durumda olduğunu ve bu nedenle TCMB ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararların kalitesi ve bağımsızlığına yönelik soru işaretleri oluştuğunu ifade etti. Kuruluş Türkiye'nin bankacılık sektörünün Azerbaycan, Mısır, Kazakistan, Yunanistan, Bangladeş ve Arjantin ile aynı grupta değerlendirdiğini belirtti.