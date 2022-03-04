Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Ukrayna'ya saldırının tetiklediği yeni uluslararası yaptırımları ve Rusya'nın bu yaptırımlara karşı ekonomisini korumak için aldığı tedbirleri işaret ederek Rusya'nın döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunu BB+'dan, yerel para cinsi kredi notunu ise BBB-'den CCC- seviyesine indirdi.

S&P yaptığı açıklamada, "Not indirimi, bizim Rusya'nın temerrüt riskini önemli oranda artırmalarının muhtemel olduğuna inandığımız yaptırımların ve sermaye kontrollerinin uygulamaya konmasının ardından geldi" dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Rusya'nın kredi notunu olası bir indirim için negatif izlemede tutmaya devam ettiğini de belirtti.

S&P, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine başlamasının ardından 25 Şubat'ta Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu "BBB-"den "BB+"ya ve yerel para cinsinden kredi notunu "BBB"den "BBB-"ye düşürdüğünü duyurmuştu.