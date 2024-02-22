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        Haberler Ekonomi Para S&P, Fed'den haziranda indirim bekliyor - Para Haberleri

        S&P, Fed'den haziranda indirim bekliyor

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin para politikasına ilişkin 2024 görünümünü değiştirmediğini, ABD Merkez Bankasının (Fed) haziran toplantısında politika faizini 25 baz puan, yıl sonuna kadar ise 75 baz puan düşüreceğini öngördüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:31 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:31
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        S&P, ABD ekonomisine yönelik tahminlerine dair açıklamasında, geçen yılın son çeyreğinde ABD'de öngörülen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin yüzde 0,8'den yüzde 1,6'ya çıkarıldığı, 2024'ün tamamında da ülkenin reel GSYH artışının yüzde 1,5'ten yüzde 2,4'e yükseltildiği aktarıldı.

        Bu yılın tamamı için tahmin edilen GSYH artışının ABD'nin 2023 yılının tamamında öngördüğü yüzde 2,5'lik büyümeden biraz daha zayıf olduğuna işaret edilen açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde beklenenden iyi gelen GSYH büyümesi ve sağlam görünen istihdam piyasasının S&P'nin tahminlerini yükseltmesine yol açtığı kaydedildi.

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        Açıklamada, ABD'nin ekonomik büyümesi 2023'ün ikinci yarısı boyunca S&P'nin beklentilerini aştığı vurgulanarak net ihracattaki güç, kamu harcamaları ve stok birikiminin hızının şaşırtıcı olduğu ifade edildi.

        Yılın ilk çeyreğinde ekonomik aktivitenin beklenenden daha sıcak seyrettiği belirtilen açıklamada, tüketici harcamalarının güçlü iş gücü piyasasından faydalandığının altı çizildi.

        Açıklamada, kısıtlayıcı para politikasının, faiz oranına duyarlı iş ve konut yatırımları üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği, kamu sektörünün muhtemelen geçen yıla kıyasla daha yavaş bir hızla büyümeye katkı sağlamayı sürdüreceği bildirildi.

        ABD ekonomisinin resesyondan kaçınsa bile yıl ilerledikçe trendin altında büyümeye doğru bir süreçten geçeceğinin düşünüldüğü aktarılan açıklamada, ancak mevcut konjonktür dalgalanmaları göz önüne alındığında, döngüsel bir yavaşlamanın zamanlamasını tahmin etmenin zor olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, daha yüksek ekonomik büyümeye yanıt olarak 2024 istihdam büyümesine ilişkin tahminlerin de yükseltildiği ifade edilerek ABD'de istihdamın ikinci çeyrekte aylık 100 binin üzerinde artmasının beklendiği kaydedildi.

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        İşsizlik oranının aralık ve ocak aylarında yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, bu oranın gelecek iki yılda daha da yükselerek 2025'te yüzde 4,3'e çıkacağı belirtildi.

        Açıklamada, iş gücü piyasası ne kadar sağlam görünse de yumuşadığına dair işaretler de bulunduğu belirtilerek piyasadaki dalgalanmaya ilişkin ölçümlerin normalleştiği ifade edildi.

        Düşük enflasyona doğru ilerlemenin muhtemelen yavaş olacağına işaret edilen açıklamada, değişken gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek enflasyonun bu yılın ortasında kalıcı olarak Fed'in yüzde 2 hedefiyle uyumlu seviyelere düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

        "BEKLE VE GÖR" MODUNDA

        Açıklamada, faiz indirimlerinin zamanlamasına "ince ayar" yapmaya çalışan Fed'in ilgisini bu yıl en çok enflasyon verilerinin çekmeye devam edeceği vurgulandı.

        Enflasyondaki düşüşün para politikasında gevşemeye yönelik ilk adımların kapısını açtığına değinilen açıklamada, ancak resmi olarak faiz oranlarındaki bir sonraki hamlenin aşağı yönlü olmasını beklense de bunun zamanlamasının soru işareti olduğu, Fed'in verilere bağlı olarak "bekle ve gör" modunda olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, Fed'in ilk faiz indiriminin haziran ayında olacağı ve 2024 yılının tamamında, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde 25'er baz puan olmak üzere toplam 75 baz puan faiz indirimine gidileceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

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