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Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings Türk bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BloombertHT'nin haberine göre kurum, Lira'daki değer kaybı ve büyüme ivmesindeki yavaşlama nedeniyle Türk bankacılık sektörünün varlık kalitesinde bozulma olabileceğini belirtti. S&P, bankacılık sektörünün tahsili gecikmiş alacak oranının 2021'e kadar yüzde 11-12'ye yükselebileceğini, yapılandırmalar da dahil edildiğinde sorunlu kredilerin 2019'daki yaklaşık yüzde 10 seviyelerinden yüzde 20'nin üzerine yükselebileceğini öngördü.

Raporda bankaların kredi portföyünün çeşitlendirildiği ancak özel sektör borçluluğunun diğer gelişmekte olan ülkelere göre yüksek olduğu vurgulandı. Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kredi büyümesinin, kamu bankalarının kredilerde daha büyük rol almasının ve döviz cinsi kredilerin oranının yüksek olmasının riskleri artırdığı ifade edildi. Sektörün karlılığının yakın vadede düşük faiz ortamından destek bulacağı da belirtildi.

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