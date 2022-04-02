Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors(S&P), Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu teyit ederken, yerel para cinsinden notunu düşürdü. Kuruluş, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu "B+", görünümünü negatif olarak teyit etti. Yerel para cinsinden notunu "BB-"den "B+"ya indirdi.
Standard and Poor's, 11 Aralık 2021'de Türkiye'nin "B+" notunu korurken, görünümü "Durağan"dan "Negatif"e indirmişti.
'ENFLASYON ARTACAK'
S&P değerlendirmesinde Rusya-Ukrayna çatışmasıyla artan gıda ve enerji fiyatlarına dikkat çekti. Rusya-Ukrayna çatışmasının yansımalarının Türkiye'nin ödemeler dengesini daha da zayıflatacağını ve enflasyonu artıracağını kaydetti. Enflasyonun yıl içinde yüzde 60'lara ulaşacağını, yılsonunda ortalama yüzde 55 olacağını tahmin eden kuruluş, bunun değerlendirdikleri ülkeler arasındaki en yüksek seviye olduğu vurguladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayında enflasyonun yıllık bazda 54.44'e yükseldiğini duyurmuştu.
Kuruluş Türkiye'nin net genel devlet borcunun 2022'nin sonuna kadar gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 34'üne ulaşacağını, hükümetin dış ve iç borçlanma maliyetlerinin artacağını öngördü. S&P'nin açıklamasında yeniden sermayelendirilen kamu bankalarının risk oluşturduğu belirtildi.
EKONOMİ DOLARİZE OLDU
Yerleşik mevduatların yüzde 50'den fazlasının yabancı para birimi cinsinden olmasıyla ekonominin giderek daha fazla dolarize olduğu kaydedildi.
S&P, "2023 genel seçimleri öncesinde, uzun vadeli ekonomik istikrar pahasına olası ek teşvik önlemleriyle birlikte, ekonomi politikası belirsizliğinin yüksek kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kuruluş Türkiye'nin bu yıl yüzde 2.4 büyüyeceğini öngördü.
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