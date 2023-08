S&P, bazı ABD bankalarının notunu kırdı

REKLAM advertisement1

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, zorlu faaliyet koşullarına işaret ederek bazı ABD bankalarının notlarını düşürdü ve görünümlerini aşağı yönlü revize etti.

Kuruluş, büyük mevduat çıkışlarını ve yüksek faiz oranlarını gerekçe göstererek UMB Financial Corp KeyCorp, Comerica Bank, Valley National Bancorp ve Associated Banc-Corp'un notlarını bir kademe düşürdü.

S&P ayrıca, S&T Bank ve River City Bank'ın görünümlerin durağandan negatife düşürdü.

S&P tarafından yayımlanan bilgi notunda pek çok mevduat sahibinin fonlarını daha yüksek faiz getiren hesaplara kaydırarak bankaların finansman maliyetlerini artırdığını belirtti. Mevduattaki düşüşün birçok bankanın likiditesini daraltırken, likiditelerinin büyük bir kısmını oluşturan menkul kıymetlerin değerini de düşürdüğüne dikkat çekti.

Bir başka kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de daha önce ABD'de 10 bankanın notunu bir kademe düşürmüş ve aralarında Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street ve Truist Financial'ın da bulunduğu altı bankacılık devini potansiyel not indirimleri için incelemeye almıştı.