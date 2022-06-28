S&P'den yapılan açıklamada, ekonomik ivmenin ABD ekonomisini 2022'de muhtemelen resesyondan koruyacağı aktarıldı.
Tedarik zinciri aksamaları kötüleşirken yükselen fiyatların satın alma gücüne zarar verdiği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif sıkılaşma politikasının borçlanma maliyetlerini artırdığına işaret edilen açıklamada, "Ekonominin 2023'ten yara almadan çıktığını görmek zor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 2,4 olarak korunduğu, gelecek yıla dair büyüme beklentisinin ise yüzde 2'den yüzde 1,6'ya düşürüldüğü kaydedildi.
Teknik bir resesyon olasılığının arttığına dikkat çekilen açıklamada, resesyon riskinin yüzde 40 olarak değerlendirildiği bildirildi.
Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'deki yavaşlamayla daha da kötüleşen tedarik zinciri aksamalarının ABD ekonomisi için en büyük engel oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.
S&P açıklamasında, enflasyon beklentileri daha kalıcı hale geldikçe fiyat baskılarının muhtemelen 2023'e kadar süreceği aktarıldı.
İş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, yüzde 3,6 seviyesinde olan işsizlik oranının 2023'ün sonunda yüzde 4,3'ün ve 2025'in sonunda yüzde 5'in üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, Fed'in bu yıl faiz artırımlarına devam etmesinin ve bilançosunu küçültmesinin beklendiği aktarıldı.
Faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 3,00-3,25'e ulaşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, oranların 2023 ortasına kadar yüzde 3,50-3,75'e ulaşacağının öngörüldüğü bildirildi.
Açıklamada, "Fed, enflasyon yavaşlayana ve 2024'ün ikinci çeyreğinde hedefine yaklaşana kadar para politikasını sıkı tutacak." ifadesi kullanıldı.
S&P'nin açıklamasında, Fed'in 2024'ün üçüncü çeyreğinde faiz oranlarını düşürmeye başlamasının beklendiği kaydedildi.
ÇİN HEDEFLERİNİN GERİSİNDE KALACAK
Öte yandan S&P, Asya-Pasifik bölgesinin ekonomik görünümüne ilişkin de değerlendirmede bulundu.
Bölgenin büyüme beklentilerinin savaşa, enflasyona ve faiz oranlarına rağmen olumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, tek istisnanın Çin olduğu, ülkenin Kovid-19 karantinaları nedeniyle büyüme hedeflerinin gerisinde kalmasının beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, Çin'deki Kovid-19 karantina önlemlerinin beklenenden daha yavaş gevşetilmesi ve iç talebin sığ toparlanması göz önüne alındığında ülke için 2022 yılı büyüme tahmininin yüzde 3,3'e düşürüldüğü kaydedildi.
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