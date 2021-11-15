ABD, Hindistan'ın S-400 alımına karşı henüz karar almadı

Hindistan'ın S-400 alımı ve CAATSA yaptırımlarına yönelik sorulara yanıt veren ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri yetkilisi, "Tüm ortak ve müttefiklerimize ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımları tetikleyecek Rusya'yla alışverişten vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Hindistan'ın S-400 teslimatına ilişkin detaylara girmeyeceğini belirten yetkili, Hindistan'ın Rusya ile silah alışverişi konusunda potansiyel bir muafiyet için herhangi bir karar almadık. CAATSA kapsayıcı veya ülke özelinde muafiyet koşullarını içermiyor." ifadelerine yer verdi.
Yetkili ayrıca, ABD ile Hindistan'ın savunma işbirliğinin son yıllarda önemli ölçüde arttığını ve Hindistan'ın ABD için "Büyük Savunma Ortağı" konumunda olduğunu belirtti.
CAATSA YAPTIRIMLARI
ABD Kongresinden 2017'de geçerek yasalaşan CAATSA, Rusya ve Rus savunma şirketleri ile savunma anlaşmaları imzalayan ülkelere yaptırım uygulanmasını ön görüyor.
Yasada Başkan'ın çeşitli ağırlıklardaki 12 yaptırımdan en az beşini uygulama şartı bulunuyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Türkiye'nin S-400 alımından dolayı bu yasa kapsamında yaptırımlar getirmişti.
2 Kasım'da ABD Senatörlerinden Cumhuriyetçi Ted Cruz, Todd Young ve Roger Marshall, ABD Senatosuna, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) üyesi ülkeleri Avusturalya, Japonya ve Hindistan'ın Çin ve Rusya ile yaptığı savunma anlaşmalarından dolayı CAATSA kapsamından muaf tutulması için yasa tasarısı sunmuştu.
Hindistan'ın Çin'e karşı ABD'nin önemli bir ortağı olduğu gerekçesi ile sunulan "İttifakları ve Liderliği Zedeleyen Beklenmedik Sonuçların Dolaylı Yollarla Azaltılması (CRUCIAL) Yasası" başlıklı tasarı yasalaştıktan QUAD ülkelerini 10 yıl boyunca CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasını öngörüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!