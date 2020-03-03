Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu G Grubu'nun 6. ve son maçında Litvanya temsilcisi Rytas'a 83-75 yenildi.

Başkent Vilnius'taki Siemens Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-12 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 43-27 geride gitti.

Maçın 3. periyodunda da rakibinin 67-50 üstünlüğüne engel olamayan Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 83-75 mağlup ayrıldı.

Rakiplerine 4. kez mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'ya veda etti.