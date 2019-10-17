Çevreye olan duyarlılığı ile bilinen 42 yaşındaki ünlü oyuncu ve eşi Blake Lively fotoğrafta oldukça mutlu görünürken, Reynolds iklim değişikliği konusuna dikkat çekmeyi tercih etti.

Ünlü oyuncu "Kızlarımın benim de büyüdüğüm aynı doğal ortamı deneyimlemesini istiyorum" mesajını yazarak üçüncü bebeklerinin de kız olduğunu duyurdu.