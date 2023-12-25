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        Haberler Dünyadan Ryan O'Neal kendisinden önce vefat eden sevgilisi Farrah Fawcett'ın yanına gömüldü - Magazin haberleri

        Ryan O'Neal kendisinden önce vefat eden sevgilisi Farrah Fawcett'ın yanına gömüldü

        8 Aralık 2023'te hayata veda eden Ryan O'Neal, bir dönem aşk yaşadığı, 25 Haziran 2009'da vefat eden Farrah Fawcett'ın yanına defnedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 18:11 Güncelleme: 25.12.2023 - 18:11
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        • 1

          Bir döneme damga vuran ABD'li oyuncu Ryan O'Neal, 8 Aralık 2023'te 82 yaşında hayatını kaybetmişti.

          Dünya çapında tanınmasını sağlayan, başrolünü Ali MacGraw ile paylaştığı 'Love Story' filmiyle 1970'te Oscar'a aday gösterilen Ryan O'Neal'in vefat haberini ise oğlu Patrick O'Neal duyurmuştu.

        • 2

          "BABAM KAHRAMANIMDI" DEMİŞTİ

          Patrick O'Neal, yaptığı açıklamada babasını kahramanı olarak nitelendirmişti. Patrick O'Neal, üzüntüsünü ise, "Onu örnek alırdım ve o her zaman hayattan daha büyüktü. Ben 1967'de doğduğumda babam Peyton Place'de bir televizyon yıldızıydı. Annem Leigh Taylor-Young ile orada tanışmış ve yaklaşık 9 ay sonra ben doğmuşum. Babam 1970'li yılların başında 'Love Story' ile uluslararası bir film yıldızı haline geldi. Bu on yıl boyunca 'What's Up, Doc?', 'Paper Moon', 'Barry Lyndon', 'A Bridge Too Far', 'The Main Event' ve 'The Driver' gibi filmlerde rol alarak tam anlamıyla ezdi, geçti. O bir Hollywood efsanesidir. Nokta..." sözleriyle ifade etmişti.

        • 3

          SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

          Ryan O'Neal, son yolculuğuna uğurlandı. O'Neal, Los Angeles'ta Westwood Memorial Park Cemetery'da toprağa verildi. Ünlü oyuncu, kendisinden önce hayata veda eden "ebedi aşkı" Farrah Fawcett'ın yanına defnedildi.

        • 4

          Başrolünü Ali MacGraw ile paylaştığı 'Aşk Hikâyesi' adlı filmle hafızalara kazınan Ryan O'Neal, hayattayken en büyük aşkını ülkemizde de gösterilen "Charlie'nin Melekleri" (Charlie's Angels) adlı diziyle tanınan Farrah Fawcett ile yaşamıştı.

        • 5

          BİR ÇOCUKLARI VAR

          Ryan O'Neal ile Farrah Fawcett, 1979'da aşk yaşamaya başladı. İlişkileri çalkantılı bir şekilde 1985'e kadar sürdü. Bu arada Redmond adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi.

          Ryan O'Neal ile Farrah Fawcet, hiç evlenmediler fakat tutkulu ilişkileri hiçbir zaman tam anlamıyla kopmadı. Aralarındaki romantik ilişki bitse de ayrıldıktan sonraki 17 yıl boyunca birbirlerinin hayatından çıkmadılar. Oğullarını birlikte büyüttüler.

        • 6

          2001'de Ryan O'Neal lösemiye yakalandıktan sonra tekrar görüşmeye başladılar. O sırada Farrah Fawcet da kansere yakalanmıştı. Fawcett, 2009'da hayata veda etti.

        • 7

          "ONU BÜTÜN KALBİMLE SEVDİM" DEMİŞTİ

          Onun ölümünden sonra Ryan O'Neal, yaptığı açıklamada "Onu bütün kalbimle sevdim... Onu çok ama çok özleyeceğim" diye konuşmuştu.

          Hatta Ryan O'Neal, Farrah Fawcet'ın ölümünden 10 yıl sonra yaptığı bir açıklamada da "Onu sevmeden geçirdiğim tek bir gün bile olmadı" sözleriyle büyük aşkını ne kadar özlediğini ifade etmişti.

          Farrah Fawcet ile Ryan O'Neal tanıştıklarında güzel yıldız, 'Altı Milyon Dolarlık Adam' dizisiyle tanınan Lee Majors ile eviydi. Fakat bu durum O'neal ile aralarında aşk doğmasına engel olmadı.

        • 8

          Ryan O'Neal, yıllar sonra Los Angeles Times'e verdiği röportajda Farrah Fawcett ile ilişkilerinin ilk dönemini şöyle anlatmıştı; "Oturduk ve dudaklarımız kanayıncaya kadar öpüştük."

          Ryan O'Neal daha sonra bir başka röportajında da Farrah Fawcet'a duyduğu aşkı "Hemen hemen her şeye olan ilgimi kaybettim. Bir tek Farrah dışında. Hayatımda ilk kez bir başkası kendi benliğimin önüne geçti" diye tanımlamıştı. Hatta O'Neal, Farrah Fawcett'dan "Hayatımın aşkı" diye söz etmişti.

          Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega

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