Ryan O'Neal kendisinden önce vefat eden sevgilisi Farrah Fawcett'ın yanına gömüldü

"ONU BÜTÜN KALBİMLE SEVDİM" DEMİŞTİ

Onun ölümünden sonra Ryan O'Neal, yaptığı açıklamada "Onu bütün kalbimle sevdim... Onu çok ama çok özleyeceğim" diye konuşmuştu.

Hatta Ryan O'Neal, Farrah Fawcet'ın ölümünden 10 yıl sonra yaptığı bir açıklamada da "Onu sevmeden geçirdiğim tek bir gün bile olmadı" sözleriyle büyük aşkını ne kadar özlediğini ifade etmişti.

Farrah Fawcet ile Ryan O'Neal tanıştıklarında güzel yıldız, 'Altı Milyon Dolarlık Adam' dizisiyle tanınan Lee Majors ile eviydi. Fakat bu durum O'neal ile aralarında aşk doğmasına engel olmadı.