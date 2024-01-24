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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ryan Kent Dinamo Zagreb’in gündeminde - Fenerbahçe Haberleri

        Ryan Kent Dinamo Zagreb'in gündeminde

        Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'in adı transfer piyasasında düşmüyor. Daha önce Hull City ile anılan oyuncunun adı bu sefer Hırvatistan ekiplerinden Dinamo Zagreb ile geçiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 10:41 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:41
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          Zagreb'in teknik direktörü Sergej Jakirovic, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

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          Jakirovic, Kent'in Avrupa seviyesinde bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, transfer sürecinin gidişatını merakla beklediklerini belirtti.

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          Bu arada, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, daha önce Ryan Kent'e olan ilgisini geri çektiğini ifade etti.

        • 4

          Ryan Kent, profesyonel futbol kariyerine Liverpool altyapısında başladı. Ancak Liverpool'da sınırlı şanslar bulan Kent, Coventry City, Barnsley, Freiburg ve Rangers gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.

        • 5

          Özellikle Rangers'ta gösterdiği performansla dikkat çeken İngiliz oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer oldu, ancak beklentilerin altında bir performans sergiledi.

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