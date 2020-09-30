"O ÇOCUK BUNU HAK ETMEK İÇİN NE YAPTI?"

Videoda gözyaşlarına hakim olamayan Ryan Dorsey, şu sözleri söyledi:

Kendim hakkında düşünüyorum da hala bir annem olduğu ve benim yaşamıma yardım eli uzattığı için şanslı hissediyorum. Sonra da oğlumun aynı şansa sahip olamayacağını düşünüyorum. Bu beni üzülmenin de ötesinde duygulara yöneltiyor.

Kendime "Neden?" diye soruyorum. "O çocuk bunu hak etmek için ne yaptı?" Onun bunları hak edecek bir şey yapmadığını biliyorum. Fakat insanların bu konuda söyledikleri üzücü.