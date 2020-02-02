Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup ederken Ryan Donk da güzel bir gol attı. Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Hollandalı futbolcu golünü de anlattı.

“Gol pozisyonunda Ömer’den güzel bir pas geldi. Aslında kafayla da vurabilirdim ama kontrol edebileceğimi hissettim. Kontrol ettim ve çılgınca bir şey yapmak istedim, böyle güzel bir gol ortaya çıktı” diyen Donk, çeşitli mevkilerde oynamasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Çok iyi kalecilerimiz var, kalede sıra bana gelmez. Defans, orta saha ve forvet olarak her mevkii de her zaman bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.” yanıtını verdi.