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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hollandalı futbolcu Ryan Donk, geçtiğimiz hafta İstanbul sokaklarında bir kadın ile el ele yürürken görüntülenmişti. Donk, daha sonra eşi ile barışmak için soluğu Bodrum'da aldı.

Donk, geçtiğimiz gün eşi ile Yalıkavakta'ki bir plajda denizin keyfini çıkarırken objektiflere takıldı.

34 yaşındaki futbolcu, gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark edince panik oldu.