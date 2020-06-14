Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da Fernando Muslera'dan sonra bir şok daha yaşandı! Mücadelenin ikinci yarısında sarı kart gören Ryan Donk cezalı duruma düştü.

Tecrübeli futbolcu gelecek hafta oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.