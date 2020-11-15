UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Hollanda'da Ryan Babel kadrodan çıkarıldı. Bosna-Hersek'i konuk eden Hollanda'nın futbol federasyonundan yapılan açıklamada Babel'in kamptan ayrıldığı belirtildi.

Üç PCR testi negatif çıkan Babel'in Kovid-19 semptomlarını gösterdiği ve kendisini iyi hissetmediği kaydedildi.