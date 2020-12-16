Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'nin 1-0'la geçerken maçın oynandığı sırada Ryan Babel'den mesaj geldi. Sakatlığı bulunan ve kadroda yer almayan Hollandalı yıldız, Twitter'dan, "Keşke şu an oynayabilseydim" mesajını paylaştı.

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