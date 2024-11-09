Ryan Babel futbola veda etti!

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor takımlarında forma giyen Ryan Babel, 38 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı.

Avrupa'da da birçok büyük takım adına sahaya çıkan Hollandalı yıldız, yaptığı bu paylaşımda "EMEKLİ OLDUM - Teşekkürler futbol" ifadelerini kullandı.

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KASIMPAŞA: VERDİĞİN EMEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Babel'in Türkiye'deki ilk kulübü Kasımpaşa, Hollandalı yıldız için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Futbol kariyerinde bıraktığın iz, Kasımpaşa formasıyla gösterdiğin performanslar ve verdiğin emekler için teşekkür ederiz, Ryan.

Bundan sonraki hayatında başarılar ve mutluluklar seninle olsun!"

Futbol kariyerinde bıraktığın iz, Kasımpaşa formasıyla gösterdiğin performanslar ve verdiğin emekler için teşekkür ederiz, Ryan.



Bundan sonraki hayatında başarılar ve mutluluklar seninle olsun! 🙌 pic.twitter.com/eD2Nq40sz8 — Kasımpaşa (@kasimpasa) November 9, 2024

HOLLANDA MİLLİ TAKIMI PAYLAŞTI Hollanda Milli Takımı'nın resmi hesabı ise Babel için yaptığı paylaşımda, "Teşekkür ederiz Babel. Harika kariyerin için seni tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'DE 3 KUPA 38 yaşındaki isim; Türkiye'de 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.