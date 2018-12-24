Bu sezon aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşan ve 1994-1995 sezonundan beri ilk yarılardaki ikinci en kötü performansını sergileyen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Ligde geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 26 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, devre arasına zirveden uzak girerken taraftarlar yapılacak transferleri bekliyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve Beşiktaş'ın ilk teklifini kabul etmeyen Babel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı. Demba Ba ile fotoğrafını paylaşan Babel, "BJK'yi, BJK'de görmek ister misin?" ifadelerini kullandı.

Hollandalı yıldızın bu paylaşımı, sezonun bittiği Çin Süper Ligi'nde Shanghai Greenland Shenhua forması giyen Demba Ba'nın Beşiktaş'a geleceği yorumlarını da beraberinde getirmişti. Senegalli yıldız için daha önce Galatasaray devreye girmiş ve taraflar görüşme gerçekleştirmişti.