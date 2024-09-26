Ryan Babel: Ajax zor anlar yaşar

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Ajax ve Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ryan Babel, iki takım arasındaki karşılaşmanın öncesinde Hollanda basınına konuştu.

"GEDSON FERNANDES ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU" Ryan Babel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gedson Fernandes'i iki yıl önce Ajax'a önerdim çünkü oraya çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyordum. O artık Beşiktaş'ta ve çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş'ın ön tarafta çok sayıda yaratıcı oyuncusu var. Aynı zamanda Gedson gibi öne çıkan istikrarlı orta saha oyuncularına sahip."

"BEŞİKTAŞ'IN DEZAVANTAJI" "Van Bronckhorst ileride çok fazla baskı kurup defans oyuncularından önde dizilmelerini istiyor. İleriye baskı yaparak oyunu çok kompakt tutmak istiyorlar ama Beşiktaş savunma arkasında çok fazla alan bırakıyor. Merkez savunma oyuncuları çok hızlı değil dolayısıyla Ajax, bu fırsattan yararlanabilir. Ajax'ın kendi sahasında oynaması onlar için avantaj."

"TÜRKİYE'DE BAŞKA OLURDU" "Ajax, Beşiktaş'a karşı zor anlar yaşayabilir. İlk 15 dakika Ajax için çok önemli olacak. Bu maç Türkiye'de oynansa hikayesi çok başka olurdu."