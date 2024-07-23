Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, "Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Ruzomberok - Trabzonspor maçı tarihi ve saati...
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Ruzomberok - Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan bordo-mavililer Abdullah Avcı yönetiminde sezonun ilk resmi maçına çıkıyor. Peki, "Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor maçı hangi kanalda?" İşte UEFA Avrupa Ligi Ruzomberok - Trabzonspor maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ruzomberok - Trabzonspor ilk maçı 25 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da oynanacak.
Ruzomberok - Trabzonspor rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos'ta oynanacak.
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RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ruzomberok - Trabzonspor maçı A Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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