16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de dün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 132 bin 902 megavatsaatle rekor kırıldı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Türkiye'de toplam 699 bin 610 megavatsaatlik elektrik üretimi yapıldı.
İthal kömür ve linyit santrallerinden sonra en fazla elektrik üretimi rüzgar santrallerinde gerçekleşti.
Dün, ithal kömür santrallerinde 157 bin 857 megavatsaat, linyit santrallerinde ise 144 bin 183 megavatsaat elektrik üretildi.
Rüzgardan elektrik üretiminde ise günlük bazda 132 bin 902 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.
Ayrıca Türkiye'de dün rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 19'a ulaştı. Rüzgar santralleri, barajlı hidroelektrik ve akarsu gibi önemli kaynakları geride bıraktı.
Türkiye'de en son rüzgardan elektrik üretiminde 26 Eylül 2018'de günlük bazda 130 bin 770 megavatsaatle rekor kırılmıştı.
RÜZAGARDA KURULU GÜÇ ARTIYOR
TEİAŞ verilerine göre, Türkiye'nin rüzgarda kurulu gücü 7 bin 270 megavat seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de 2005'te yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kanunu sonrasında gelişmeye başlayan rüzgar enerjisi sektörü, son 5 yılda her yıl yüzde 25-30 büyüme kaydetti.
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