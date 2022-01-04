Rüzgarda tarihi artış

AA

Türkiye'de geçen yıl devreye giren elektrik kurulu gücünün yarısını rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu.

Rüzgar enerjisinde geçen yıl devreye alınan yaklaşık 1750 megavatlık kapasite, Türkiye'de yıllık bazda devreye giren en yüksek kapasite olarak kayıtlara geçti.

Bu artışla Türkiye'nin toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 2021 sonu itibarıyla 10 bin 750 megavata, işletmedeki toplam proje sayısı ise 270'e ulaştı.

Türkiye'de daha önce yıllık bazda en yüksek kapasite artışı 1248 megavatla 2016'da gerçekleşmişti.

HEDEFLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Ebru Arıcı, geçen yıl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) döviz bazlı teşvik döneminin sona erdiğini belirterek, "YEKDEM'den faydalanmak için yatırımcılar santrallerin devreye girişini hızlandırdı. Bazı santraller tek türbinle devreye girdi. Bunlara 'eksik güçle devreye girenler' diyoruz. Eksik güçle devreye giren yaklaşık 30 projenin inşası devam ediyor şu anda. Bu da yaklaşık 800 megavat bir kapasiteye denk geliyor ve bu yıl hızlıca devreye alınabilecek bir kapasite bu." diye konuştu.

Daha önceden rüzgarda yıllık kapasite artışı için 1000 megavatı hedef olarak belirlediklerini dile getiren Arıcı, şöyle devam etti:

"Geçen yılki rekor kapasite 2016'daki rekora göre yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi. Bu nedenle şimdi vites yükselttik, yıllık 1500 megavatı çok rahat devreye alabilecek durumdayız. Özellikle yerli ekipman kullanımına teşvik gelmesi ve Türkiye'nin karbon nötr hedefleri bu artışta önemli rol oynayacak. Bu yılın trendini eksik güçle devreye alınan santrallerin tamamlanması, lisans almış 600 megavatlık kapasite artışları ve hibritler belirleyecek. Şu anda rüzgar santrallerinde güneş enerjisi kapasitesinin hibrit olarak devreye girmesine yönelik projelerde büyük bir hareket var. Bu şekilde yaklaşık 2 bin megavatlık başvuru olduğunu biliyoruz. Bu yıl hibritlerdeki bu kapasitenin bir kısmının devreye alınacağını düşünüyorum."

Arıcı, sektörün devamlılığı için hibrit projeler ve lisanssız rüzgar santrallerinin önemli olduğunun altını çizerek, "Lisanssızda rüzgar enerjisi sektörü geri kaldı. Bu alana yoğunlaşmamız lazım ama sanayicinin yenilenebilir enerji kullanabilmesini sağlayacak enstrümanlardan birisi rüzgar. Bu nedenle 2022 lisanssızda bizim de yılımız olacak." dedi.

- Türkiye'nin rüzgar enerjisi yolculuğu

Türkiye'deki ilk rüzgar enerjisi kapasitesi 1998'de İzmir'de devreye alınırken, o yılki kapasite 9 megavat seviyesinde bulunuyordu. Rüzgar enerjisinde 2000'de 19 megavat olan kurulu güç 2006'da 66 megavata, 2007'de ise 239 megavata yükseldi.

Rüzgar enerjisi yatırımları son 15 yılda daha hızlı artış gösterirken, 2012'de 2 bin 355 megavat olan rüzgar enerjisi kapasitesi 2015'te 4 bin 733 megavata ulaştı.

Rüzgar enerjisinde 2016'da 1248 megavatla yıllık bazda en yüksek kapasite devreye alındı ve toplam kurulu güç 6 bin 135 megavat oldu.

Geçen yıl ise 1241 megavat rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturularak, toplam kurulu güç 9 bin megavat seviyesine ulaşmıştı.