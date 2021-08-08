Rüzgarda savrulan tabela başına çarptı!

İlçede bir restorana ait yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tabela, rüzgarın etkisiyle savrularak kaldırımda ailesiyle yürüyüş yapan Ayşegül Menki'nin (45) başına çarptı.

AA'nın haberine göre, ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Menki, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından kadının cenazesi ailesine teslim edildi.

Evli ve bir çocuk annesi Menki'nin naaşının Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.