Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Bursa çevreleri, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 20°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde sis, kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde sisli
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına; Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa); Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğu 3 ila 5 (20-40 km/sa),batısı 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, Fırtına anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),öğle saatlerinden itibaren 6-8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğleden sonra 3,5 m; Görüş: Orta, Fırtına anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak yağışlı; , Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-75 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa),kuzeyi akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5, ila 2,5 m; Görüş: Orta, Fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu 2 ila 4 (10-30 km/sa),akşam 4-6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.
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