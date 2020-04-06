Rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı - ZONGULDAK

Saatteki hızı 25 kilometreye ulaşan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.Yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.Rüzgarın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.Öte yandan vatandaşların normal zamanda uğrak yeri olan ve fotoğraf çektikleri liman arkası mevkisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sakin olduğu görüldü.

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