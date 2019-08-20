"ALLAH SİZE BİN KATINI VERSİN"



Bu platformu kullanıyorsak tabii ki eleştiriye açık olmamız gerekiyor ama eleştiri ile terbiyesizlik, yani bir insanın karakterine ve kişilik haklarına saygı duymadan aklına geleni söylemek arasında çok büyük fark var. O yüzden benim hakkımda ne düşünüyorsanız Allah size bin katını versin. Yani hakkımı helal etmek değilde Allah'a havale ediyorum.