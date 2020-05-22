Kendisine gelen destek mesajları için teşekkür eden Rüzgar Erkoçlar, bunu farkındalık yaratmak için yaptığını ve bu tarz yorumların kendisini çok da etkilemediğini dile getirdi.



Artık bambaşka bir hayatı olan Erkoçlar, 2017 yılında Tuğba Beyazoğlu ile dünyaevine girmişti.