AA

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 30 Temmuz 2015'teki kurul kararıyla 2020 yılına kadar kullanılması kararlaştırılan 2 bin megavatlık Türkiye elektrik sistemine bağlanması öngörülen rüzgar santrali kapasitesi kapsamında EPDK tarafından alınacak rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.

Daha önce 6-10 Nisan 2020 olarak ilan edilen başvurular, 5-9 Ekim tarihlerine ertelenmişti.