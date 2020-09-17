EPDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları 10 Eylül'de alınan kurul kararıyla ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.

Daha önce 6-10 Nisan 2020 olarak ilan edilen başvurular, 5-9 Ekim tarihlerine ertelenmişti.