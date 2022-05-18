WindEurope tarafından hazırlanan "Finansman ve Yatırım Trendleri 2021" raporuna göre, geçen yıl Avrupa'da 41 milyar Euro'lukrüzgar enerji yatırımı gerçekleştirildi.
Söz konusu yatırımların tamamlanması durumunda Avrupa'da 24,6 gigavat kurulu rüzgar enerji gücünün sisteme dahil edilmesi bekleniyor.
Rapora göre, rüzgar enerjisi projeleri uzun dönemde yatırımcılar için çekici bir alan olmaya devam ediyor.
Bu dönemde karasal rüzgar yatırımları 24,8 milyar Euro'ya ulaşırken, bu miktar 2016'dan sonra yapılan en yüksek yatırım miktarı olarak kayıtlara geçti.
Deniz üstü (offshore) yatırımları ise geçen yıl 16,6 milyar Euro'ya ulaştı.
Geçmiş dönemde yapılan yatırımların büyük kısmının karasal rüzgar enerjisi olduğu belirtilen rapora göre, beş yıl içinde yeni rüzgar enerjisi kurulumlarının yüzde 76'sı karasal rüzgar enerjisi santrallerinden oluşacak.
YARISI AB DIŞINDAN
Geçen yıl Avrupa'da gerçekleştirilen yatırımların 12,5 milyar avrosu AB üyesi olmayan ülkelerde yapıldı.
Bu dönemde 1,2 milyar Euro'luk yatırım yapan Birleşik Krallık 'tan sonra en yüksek rüzgar enerjisi yatırımını gerçekleştiren Türkiye, geçen yıl 1 milyar Euro düzeyinde rüzgar enerjisi yatırımını hayata geçirdi. Rusya ise 400 bin Euro'luk rüzgar yatırımı yaptı.
Mart ayında "REPowerEu" eylem planı kapsamında AB ülkeleri yüksek enerji fiyatları ile mücadele ve enerji güvenliğini sağlamak için 2030'a kadar rüzgar enerjisi kurulu kapasitesini 480 gigavata çıkarmayı hedefliyor.
Daha önce iklim değişikliği ile mücadelede yıllık 30 gigavat planı yapan AB'nin "REPowerEu" eylem planı kapsamında hedeflediği yıllık kapasite artışı ise 35 gigavat olarak güncellendi.
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