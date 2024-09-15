Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Rüzgar ağacı devirdi: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Rüzgar ağacı devirdi: 3 yaralı

        Muğla'nın Ula ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi, 3 kişi ağacın altında kaldı ve yaralandı. Bir kişinin ağır yaralı olduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 18:59 Güncelleme: 15.09.2024 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rüzgar ağacı devirdi: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen çam ağacının altında kalan 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Ula'nın Akyaka Mahallesi'nin Albay Koyu'nda meydana geldi. İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çam ağacı, 3 tatilcinin üzerine devrildi.

        Ağacın altında kalanlar çevredekiler tarafından çıkartılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Düğün yolunda feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
        Düğün yolunda feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
        Sakarya'da fabrikada patlama! 28 yaralı var
        Sakarya'da fabrikada patlama! 28 yaralı var
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        İstanbul'da aile faciası: Anne öldü, baba ağır yaralı, çocuk gözaltında
        İstanbul'da aile faciası: Anne öldü, baba ağır yaralı, çocuk gözaltında
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        En sağlıklı 10 sebze!
        En sağlıklı 10 sebze!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'
        Habertürk Anasayfa