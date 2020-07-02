Rüyasını gerçekleştirdiği tatil köyünde yöre gençlerine istihdam sağlıyor

Şavşat'a 25 kilometre mesafedeki 2 bin 100 rakımlı Pınarlı köyünde yaşayan Yaşar, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Projelerinden yararlanarak en büyük hayali olan tatil köyünü kurdu.
Geçen yıl hizmete giren işletmesinde toplam 50 yataklı 25 bungalov ile hizmet veren Yaşar, konuklarına köy sakinlerinden aldığı doğal ürünlerle yöresel yemekler servis ediyor. Köyündeki gençlere istihdam imkanı sağlayan 40 yaşındaki Yaşar, işletmesini büyütmeyi planlıyor.
Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etrafı dağlarla ve ormanlarla çevrili, enfes bir doğanın içerisinde yer alan Balık Gölü'nde 5 yıldır işlettiği restoranda yöresel yemekler, ızgara ve çay servisi yaptığını anlattı. Yaşar, müşterilerinin kendisini sürekli konaklama merkezi açması konusunda teşvik ettiğini belirtti.
Yaşar, köyünde bungalov tipi evlerden oluşan tatil köyü yapmayı hayal ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bir gün rüyamda ahşap evlerden oluşan tatil köyünü kurduğumu gördüm. Onun heyecanıyla uyandım. Ertesi gün eşimle Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne giderek devletimizin bu tür yatırımlara vermiş olduğu teşviklerden yararlanmak istediğimi söyledim. Gerekli müracaatı yaptım ve Bakanlığın Kırsal Kalkınma Projeleri'nden yararlandım. Projem onayladı ve yüzde 50 hibe kredisiyle toplam 50 yataklı 25 bungalov tipi evimizi yaptık."
4 milyon liraya mal olan tesisini 2019'da hizmete açtığını ifade eden Yaşar, doğayla iç içe olan tatil köyünde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını, ilk yılları olmasına rağmen geçen sene yüzde 70 oranında doluluğa ulaştıklarını aktardı.
- "Pandemi nedeniyle gerekli her türlü tedbiri aldık"
Yaşar, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sezonu biraz daha geç açtıklarına işaret ederek, yaz tatilini tesislerinde geçirmek isteyenlerin 6 ay öncesinden rezervasyon yaptırdıklarını, bu sezon tam kapasiteyle çalışacaklarına inandığını söyledi.
Salgın dolayısıyla gerekli tüm tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Yaşar, misafirlerin gönül rahatlığıyla güzel ve sağlıklı bir tatil geçirmeleri için ellerinden gelen en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını belirtti.
Yaşar, tatil köyünde 8 kişiye iş imkanı sağlamanın gururunu yaşadığını dile getirerek, "Tesisimde köyümüzün gençlerini çalıştırıyorum. Ailece bizler de çalışıyoruz. Bu tesisi kurmamda eşimin ve ailemin maddi ve manevi çok büyük katkıları oldu." dedi.
- "Devletimizin ve hükümetimizin birçok alanda hibe destekli projeleri var"
Tesisinde doğal yöresel yemekler pişirmeyi tercih ettiğini anlatan Yaşar, "Yayladan sabah taze sütümüzü alıyoruz. Köylümüzün ürettiği peynir, yoğurt, balı, yağı ve yumurtaları alıyoruz. Kuymak, gevrek yapıyoruz. Hem köylümüz kazanıyor hem de misafirlerimize organik yemek ve kahvaltı sunmuş oluyoruz. Konuklarımız da bu organik ve doğal beslenmeden son derece memnun oluyor." diye konuştu.
Yaşar, gelecek yıllarda işini daha da büyütmek ve daha çok köylüye istihdam sağlamak istediğine değinerek, "Kendi işini kurmak isteyen kadınlara buradan tavsiyede bulunmak istiyorum. Kadınlar istediği her şeyi başarabilirler, kendilerine güvensinler ve asla pes etmesinler. Hayallerinizin üstüne yürüyün ve korkmayın. Devletimizin ve hükümetimizin birçok alanda hibe destekli projeleri var. Bunlardan sizler de yararlanarak işinizi kurabilirsiniz." dedi.
"Sakin şehir" unvanlı Şavşat'ın doğal güzellikleriyle dikkati çektiğini vurgulayan Yaşar, "Şavşat, ilimiz turizminde söz sahibi bir ilçemizdir. Her mevsim bütün doğal güzellikleri içerisinde barından bir yer burası. İlçemize gelen ziyaretçiler, burayı İsviçre'ye çok benzetiyor. Birçok insan bu güzelliğe hayran kalıyor ve çok mutlu oluyorlar. 'Burası İsviçre mi, biz Alplere mi geldik?' diyorlar. Köyümüzün hemen üzerindeki dağların eteklerinde birçok irili ufaklı göl var. Yüzen adalar var. Bu bölge gezi rotasının ortasında bulunuyor. Bu bölgenin çok daha fazla tanınmasını istiyorum." sözlerine yer verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!