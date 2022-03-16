Rüyasında gördü Müslüman oldu

Özellikle Afrika ülkelerinde yaygın şekilde benimsenen Animizm inancına sahip Tsague Herve, Müslüman olma hikayesini AA muhabirine anlattı. Bir din olmasa da Afrika ülkelerinde bir dinle bağdaştırılan ve din olarak benimsenen Animizm anlayışıyla yıllarca yaşayan Herve, "Ben Müslüman olmadan önce diğer kardeşlerim gibi birçok tanrıya inanan bir animisttim. Tek tanrı yerine birçok tanrıya tapıyordum." dedi.
Doğada canlı ve cansız her varlığın bir ruha sahip olduğunu savunan Animizim inancının hiçbir faydasını göremediğini, aksine hayatını zorlaştırdığını söyleyen Herve, "Animistken ölen yakınlarımın ruhlarının bizi terk etmediğini düşünerek başlarını kesip, evimde muhafaza ediyordum" ifadelerini kullandı.
"RÜYAMDA DUYDUĞUM EZAN SESİNİN PEŞİNE DÜŞTÜM"
Herve, 6 yıl önce rüyasında ezan sesi duyduğunu belirterek "Sesin ne anlama geldiğini bilmiyordum. Uyanınca anneme sordum ve annem bana Müslümanlara sormam gerektiğini söyledi. Ben de rüyamda duyduğum ezan sesinin peşine düştüm." ifadelerini kullandı.
Sonrasında rüyasını Müslümanlara anlattığını belirten Herve, "Müslümanlar bana Allah'ın beni İslam'a davet ettiğini söylediler." dedi.Daha önce kendini hiç bu kadar huzurlu hissetmediğini söyleyen Herve, eski bütün inançlarını terk edip kelimeişehadet getirerek Müslüman olduğunu ve Muhammed ismini kullanmaya başladığını anlattı.
"DEĞİŞİMİ GÖREN KARIM 'BEN DE MÜSLÜMAN OLMAK İSTİYORUM' DEDİ"
İslamiyet'i seçmesinin onu ailesiyle karşı karşıya getirdiğini belirten Herve, “Ailem ilk başlarda beni reddetti ben de dayanamayıp bir yıl sonra yaşadığım yeri terk etmek zorunda kaldım.” diye konuştu.
Herve, evini ve çevresini terk etmesinin kendisi için daha hayırlı olduğunu ifade ederek "Allah beni animistlerden uzaklaştırmak istedi." dedi.Müslüman olmadan önce çok dürüst biri olmadığını ancak İslam'ı yaşamaya başladıktan sonra eşinin bile etkilendiğini söyleyen Muhammed, "Ben İslam'ı seçtikten sonra karım hemen Müslüman olmadı ancak bendeki değişimi gördükçe fikirleri değişti. Bana 'seni İslam değiştirdi, ben de Müslüman olmak istiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLARIM İSLAM'I SEÇMEDİ, ONLAR MÜSLÜMAN DOĞDU"
Çok geç yaşta İslam ile tanıştığını ve yeterli İslami bilgisi olmadığını belirten 44 yaşındaki Herve, "Çocuklarım İslam'ı seçmedi, onlar Müslüman doğdular." dedi.Herve, çocuklarının dini eğitimi için her şeyi yaptığının altını çizerek 5 çocuğundan 3’üne Kur'an-ı Kerim öğrettiğini, yaşadıkları bölgede cami olmadığı için namazları evde beraber kıldıklarını sözlerine ekledi.
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